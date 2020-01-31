https://static.news.ru/photo/6d7f3d8a-442f-11ea-b20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: transoil.by

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%. Тариф был проиндексирован автоматически по минимальным основаниям, не так как хотела Белоруссия.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, отметил, что ситуация сложилась в пользу России.

Во многом это не то что победа России, но позитивный исход, потому что это автоматическое по сути увеличение индексации тарифа. Это происходит само собой, поскольку стороны не договорились об обратном, — сказал он в интервью NEWS.ru.

Как рассказал эксперт, по соглашению между Россией и Белоруссией каждый год в январе стороны начинают согласовывать повышение тарифа. Он должен увеличиваться как минимум на уровень инфляции плюс три пункта. Если стороны не находят точек соприкосновения, то вопрос переходит на уровень антимонопольных служб обоих государств. В случае, если и те не смогут договориться, то происходит автоматическая пролонгация: инфляция в России плюс три процента. В итоге получаются — 6,6%, в то время как Минск настаивал на 16,6%.

Поэтому, если уж и искать тут чью-то победу, то ситуация скорее в пользу России. В какой-то степени то, что просила Белоруссия было бы в итоге им самим же хуже, потому что чем больше у вас индексация тарифа, тем менее в принципе привлекателен вариант прокачки нефти через Белоруссию, — сказал Юшков.

По его словам, если проиндексировать больше чем на 20% то нефтяные компании просто снимут объёмы и не будут качать через Белоруссию, а будут стараться качать до портов Новороссийска, Приморска, Усть-Луги и гнать нефть через них. Поэтому забирать транзит Белоруссии самой не выгодно.

Все эти истории о том, что они больше хотят денег — это попытка надавить на Россию и получить компенсацию за налоговый манёвр, что самое главное сейчас Минск просит. Каждый год для них нефть становится всё дороже и дороже и соответственно эта модель, когда они покупали дешёвую нефть, перерабатывали её и продавали дорогие нефтепродукты на европейском рынке, заканчивается и они просят компенсации, — сказал эксперт.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия не получает российскую нефть с начала 2020 года из-за того, что «Белнефтехим» не договорился о цене с поставщиками из России. Президент Александр Лукашенко обвинил российскую сторону в давлении на страну и пообещал найти нового продавца углеводородов.