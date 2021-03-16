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Михаил Щипанов
Доля одобренных заявок на ипотеку упала до минимума за четыре года
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о попытках «ревизии и торможения» решений об увеличении объёмов экспорта угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2018 году в ходе совещания в Кемерово было принято решение расширить Восточный полигон, чтобы он пропускал на восток 195 млн тонн российского угля к 2025 году, напомнил Сечин, в...