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Доля одобренных заявок на ипотеку упала до минимума за четыре года

16:10, 16 марта 2021

Доля одобренных заявок на ипотеку упала до минимума за четыре года

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