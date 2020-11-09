Доллар опустился ниже 76 рублей

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Американская валюта ускорила падение до 2% к закрытию предыдущей сессии на Московской Бирже. Курс доллара в пике достигал 75,86 рубля, свидетельствуют данные площадки на 16:05 мск.

В последний раз курс доллара находился ниже 76 рублей 22 сентября 2020 года. Ещё на открытии торгов на МосБирже «американец» начал идти вниз и достиг отметки в 77,33 рубля. Исходя из данных торговой площадки на 10:00 мск 9 ноября, курс евро упал на 0,06%.

Индекс МосБиржи поднялся на 3%, до 1213,92 пункта, а индекс РТС — до 1218,77 пункта (+3,44%), передаёт RNS.

При этом нефть на зарубежных торговых площадках в понедельник начала расти. На лондонской бирже ICE стоимость январского фьючерса на топливную смесь марки Brent выросла на 6,82%, нефть сорта WTI подорожала на 9,1%.

Как писал NEWS.ru, в понедельник в рамках упреждающих мер снижения волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 ноября на сумму 9,5 млрд рублей.