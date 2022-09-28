Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» остановлена

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В 2022 году добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась вдвое, а в настоящее время она остановлена совсем, заявил глава региона Валерий Лимаренко. По его словам, итоговые объемы добычи и нефти, и газа будут ниже запланированных, передает РИА Новости.

Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена, — цитирует агентство губернатора.

Лимаренко отметил, что объем годовой добычи нефти был запланирован на уровне 8,9 млн тонн, но в итоге он может составить вдвое меньше – 4,2 млн тонн. Кроме того, снижение ожидается и по газу, поскольку его добыча была приостановлена 16 сентября.

В начале сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Россия ждет прояснения в ближайшее время ситуации вокруг проекта «Сахалин-1» и возобновления его работы. В Кремле не дали прямого ответа на вопрос о том, возможен ли сценарий национализации «Сахалина-1», аналогичный ситуации с «Сахалином-2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общей тенденции нет, в разных случаях принимаются разные решения, основанные на интересах государства.