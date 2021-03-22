Дерипаска обвинил Центробанк в подыгрывании «восставшей оппозиции»

https://static.news.ru/photo/84f6a578-8b2f-11eb-806b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал Банк России, принявший решение о повышении ключевой ставки, и призвал правительство «приструнить» регулятора. Его действия, по мнению предпринимателя, свидетельствуют о поддержке «восставшей оппозиции».

Российский миллиардер в новых публикациях в Telegram обвинил руководство Центробанка в работе против кабмина Михаила Мишустина и партии «Единая Россия», которой осенью «предстоят тяжёлые выборы в регионах». По его мнению, ЦБ лишь подталкивает граждан к тому, чтобы они выходили на улицы.

По его мнению, нынешняя финансовая политика обеспечит ещё четыре года стагнации экономики, а поменять её получится «не при этой власти». Позднее Дерипаска указал, что имел в виду финансовую власть.

Предприниматель назвал ужасным представленный регулятором прогноз экономического развития и заявил, что никакого улучшения ситуации в регионах не предвидится ещё два-три года.

Совершенно непонятно, какой именно показатель позволяет Банку России делать смелое предположение об устойчивом росте внутреннего спроса, ведь большинство индикаторов экономической активности не показывает существенного улучшения ситуации,— написал Дерипаска.

Он привёл достаточно пессимистичные данные: оборот торговли в розницу упал на 1,3%, продажи автомобилей сократились на 1,4%, ВВП в феврале снизился на 2,8%. Кроме того, добавил предприниматель, реальные доходы граждан уменьшились на 3,5%.

Дерипаска отметил, что борьба с инфляцией через повышение ставки негативно сказывается на экономическом росте, что лишь усугубляет последствия кризиса. Он подчеркнул, что инфляционные ожидания населения высоки, но в то же время снижаются, как и в других странах. При этом за рубежом такая ситуация не приводит к ужесточению денежно-кредитной политики, так как иностранные госбанки смотрят на настоящие показатели.

Миллиардер предложил снизить ключевую ставку с нынешних 4,5% годовых до 3%, включить печатный станок и уменьшить стоимость заимствований для Минфина до 3,5%.

Ранее, как писал NEWS.ru, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — с 4,25% до 4,5% годовых. Это произошло впервые с декабря 2018 года. Кроме того, регулятор не исключил её дальнейшее повышение.

После этого Дерипаска назвал решение ЦБ атакой на доходы граждан и прибыль компаний и предсказал отставку кабмина. По его мнению, в таких условиях граждане уже не верят обещаниям, а правительство ничего добиться не сможет. Позже с бизнесменом заочно поспорил миллиардер Владимир Потанин. По его мнению, атакой на граждан было бы ускорение инфляции, которое началось бы после снижения ставки, поэтому власти не стали залезать населению в карман.