Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

https://static.news.ru/photo/045d86e8-d6fd-11ea-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта.

По данным торговой площадки, стоимость нефти Brent ускорила рост до 1,6% и достигла $45,14 за баррель. Нефть марки WTI торговалась на уровне $42,35 за баррель, что на 1,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Как писал NEWS.ru, светлая техасская нефть WTI с поставкой в сентябре прибавила в цене 1,56% — до $41,65 за баррель. В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость барреля поднималась выше $42. Как пояснил эксперт нефтяного рынка, президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс, взрыв в порту Бейрута стал одной из главных причин роста стоимости WTI. Эксперт допустил, что взрыв в Ливане может привести к перебоям в поставках нефти.