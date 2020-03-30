https://static.news.ru/photo/7635b06c-7260-11ea-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9%. В последний раз её цена опускалась ниже $23 за баррель в ноябре 2002 года.

По данным торгов на 10:35 мск, Brent торгуется по $22,97 за баррель, WTI — по $20,17 за баррель.

Как писал NEWS.ru, стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов снизилась до $23,1 за баррель. Чуть меньше в цене потеряла нефть марки WTI. Стоимость её фьючерса с поставкой в июне 2020 года достигла отметки $20,27 за баррель, что даёт падение в 6,12%. Об этом свидетельствуют данные торгов на 01:11 мск 30 марта.