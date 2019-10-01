https://static.news.ru/photo/fd55bdfe-e42f-11e9-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтегазовые новости в Facebook/facebook.com

Минск с 1 октября объединил двух операторов магистрального нефтепровода «Дружба» на своей территории в одно юридическое лицо.

Информация об этом размещена на сайте ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

Таким образом, бывший оператор системы нефтепроводов на севере Белоруссии ОАО «Полоцктранснефть Дружба» присоединился к ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на юге республики.

30 сентября 2019 года Гомельским горисполкомом внесена запись в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности ОАО «Полоцктранснефть Дружба», — указано в сообщении.

Согласно заявлению, «Гомельтранснефть Дружба» становится правопреемником присоединяемого общества по всем его правам и обязанностям в отношении всех его должников и кредиторов, включая и оспариваемые обязательства.

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал размещение российской военной базы на территории страны бессмысленным занятием.