Отечественные авиаперевозчики намерены улучшить свои финансовые показатели путём сокращений расходов на безопасность. Как стало известно News.ru, сразу несколько компаний готовится перевести механиков и техников на аутсорсинг. Об этом порталу сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.
По мнению экспертов, к такому сценарию топ-менеджеры прибегают при снижении прибыли. Последний раз в текущем году об аутсорсинге в сфере воздушных перевозок заговорили в феврале после публикации «Аэрофлотом» своих финансовых итогов 2018 года и I квартала текущего. Выяснилось, что чистая прибыль компании упала более чем в 10 раз, составив 2,8 млрд рублей. К ухудшению финансовой ситуации привёл, в частности, аномальный рост цен на топливо, усиление конкуренции на рынке воздушных перевозок, а также валютный курс.
После этого «Известия»
Массовый переход авиамехаников на аутсорсинг сегодня вполне возможен, уверены опрошенные эксперты.
С одной стороны, эта мера позволит экономить средства, с другой — разрушает коллектив. Если специалист уже долгое время в компании, он знает её организационную культуру, нормы технологического обслуживания. А ведь в такой важной сфере, как безопасность, у каждого перевозчика своя специфика, — рассказывает News.ru эксперт в отрасли. — С переходом на аутсорсинг работники неизбежно потеряют в зарплате. А где низкий заработок, там и низкая ответственность. У техников могут возникнуть нестыковки, которые приведут к снижению безопасности полётов. Расплачиваться будут пассажиры.
Лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сообщил порталу News.ru, что сокращения в некоторых отечественных компаниях пойдут им на пользу.
Нужно проверить, чем занимаются в компаниях службы по обеспечению безопасности, проверить штатное расписание. Мы знаем случаи, когда должность получают по знакомству, а на места ставили детей руководства. В итоге все эти люди просто ходят по аэропорту, — заметил собеседник.
Помимо этого, «Ведомости»
Впрочем, безопасность пассажиров в воздухе зависит не только от марки самолёта, но и от качества работы сотрудников на борту лайнера, профессионализма специалистов, которые заняты проверкой и техобслуживанием судна перед взлётом.
Однако, подчёркивают собеседники News.ru, труд специалистов, нанятых авиакомпаниями через аутсорсинг, всё равно будет жёстко контролироваться. За безопасность полётов в России отвечают ряд ведомств и служб. Прежде всего Министерство транспорта, Ространснадзор и Росавиация.
По данным консалтинговой компании FlightGlobal, сегодня во всём мире перелёты проводят 23,6 тыс. пассажирских и грузовых самолётов. В 2018 году путешествия совершили порядка 4,1 млрд человек.