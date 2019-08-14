Отечественные авиаперевозчики намерены улучшить свои финансовые показатели путём сокращений расходов на безопасность. Как стало известно News.ru, сразу несколько компаний готовится перевести механиков и техников на аутсорсинг. Об этом порталу сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.

По мнению экспертов, к такому сценарию топ-менеджеры прибегают при снижении прибыли. Последний раз в текущем году об аутсорсинге в сфере воздушных перевозок заговорили в феврале после публикации «Аэрофлотом» своих финансовых итогов 2018 года и I квартала текущего. Выяснилось, что чистая прибыль компании упала более чем в 10 раз, составив 2,8 млрд рублей. К ухудшению финансовой ситуации привёл, в частности, аномальный рост цен на топливо, усиление конкуренции на рынке воздушных перевозок, а также валютный курс.

После этого «Известия» написали о планах топ-менеджеров «Аэрофлота» начать увольнения в компании, передать техобслуживание самолётов независимым организациям. Журналисты сообщали о желании перевозчика оптимизировать издержки: сократить льготные выплаты, премии за выслугу лет, оплату увеличенных отпусков механиков и техников. Тем не менее зимой представители акционерного общества опровергли сокращения.

Массовый переход авиамехаников на аутсорсинг сегодня вполне возможен, уверены опрошенные эксперты.

С одной стороны, эта мера позволит экономить средства, с другой — разрушает коллектив. Если специалист уже долгое время в компании, он знает её организационную культуру, нормы технологического обслуживания. А ведь в такой важной сфере, как безопасность, у каждого перевозчика своя специфика, — рассказывает News.ru эксперт в отрасли. — С переходом на аутсорсинг работники неизбежно потеряют в зарплате. А где низкий заработок, там и низкая ответственность. У техников могут возникнуть нестыковки, которые приведут к снижению безопасности полётов. Расплачиваться будут пассажиры.

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Ppress

Лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сообщил порталу News.ru, что сокращения в некоторых отечественных компаниях пойдут им на пользу.

Нужно проверить, чем занимаются в компаниях службы по обеспечению безопасности, проверить штатное расписание. Мы знаем случаи, когда должность получают по знакомству, а на места ставили детей руководства. В итоге все эти люди просто ходят по аэропорту, — заметил собеседник.

Помимо этого, «Ведомости» писали , что российским авиакомпаниям приходится балансировать между прибыльностью и расходами на защиту самолётов от катастроф. Перед топ-менеджерами стоит вопрос не о максимальной безопасности полётов, а о том, какой её уровень они могут себе позволить. Причём процветающие компании, в отличие от компаний с низким уровнем прибыльности, не спешат менять парк воздушных судов.

Впрочем, безопасность пассажиров в воздухе зависит не только от марки самолёта, но и от качества работы сотрудников на борту лайнера, профессионализма специалистов, которые заняты проверкой и техобслуживанием судна перед взлётом.

Однако, подчёркивают собеседники News.ru, труд специалистов, нанятых авиакомпаниями через аутсорсинг, всё равно будет жёстко контролироваться. За безопасность полётов в России отвечают ряд ведомств и служб. Прежде всего Министерство транспорта, Ространснадзор и Росавиация.

По данным консалтинговой компании FlightGlobal, сегодня во всём мире перелёты проводят 23,6 тыс. пассажирских и грузовых самолётов. В 2018 году путешествия совершили порядка 4,1 млрд человек.