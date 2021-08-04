АТОР: российские горнолыжные курорты «будут в топе» зимой

Российские горнолыжные курорты будут пользоваться высоким спросом в зимний туристический сезон вне зависимости от ситуации с открытием зарубежных направлений. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Что будет с зимним туристическим сезоном? Россия будет в топе. <...> Что касается выездного туризма, то делать какие-то прогнозы очень сложно сейчас, — отметила Ломидзе, добавив, что лидерами по уровню спроса станут Красная Поляна и горный кластер Краснодарского края.

Также не исключён спрос на направление Байкала, если чартерная программа сохранится и в зимнее время. По словам Ломидзе, акции раннего бронирования в августе уже открываются, но туристы опасаются бронировать места заранее из-за обстановки с пандемией.

Ранее АТОР обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим объединениям стран Европы и Азии с предложением восстановить международный выездной туризм в текущих условиях пандемии. В АТОР отметили, что ковидный кризис, несмотря на прилагаемые усилия, не закончился и пандемия продолжается. Кроме того, заявления Всемирной организации здравоохранения позволяют предполагать, что коронавирус останется с человечеством надолго.

АТОР предлагает признать этот факт и приступить к восстановлению взаимных туристических поездок, не дожидаясь окончания пандемии. По мнению представителей ассоциации, следует выработать общие правила и стандарты работы индустрии. В случае же очередного промедления кризис отрасли только усугубится в общемировом масштабе.