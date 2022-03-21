Абрамченко: запасов сахара и гречки в РФ достаточно для внутреннего спроса

Запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, сообщила в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Виктория Абрамченко. По её словам, которые приводит ТАСС, Россия полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети. Кроме того, принято решение об увеличении посевных площадей под сахарную свёклу и гречиху.

Хочу успокоить наших граждан, мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой, — сказала она.

Ранее в Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране. При этом уточняется, что ограничения будут определять предприниматели самостоятельно. При этом стало известно, что российские магазины ограничили большие объёмы закупок на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие социально значимые товары.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что россиянам нечего бояться, так как «советского» дефицита не будет. Политолог отметил, что «никто с голоду не помрёт». При этом могут возникнуть проблемы в области машиностроения, что в дальнейшем скажется на других областях.