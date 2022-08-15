Инвестпортфели из ПИФов и ETF дорожают Почему россияне все чаще играют на бирже и что им за это будет

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Частных инвесторов на МосБирже уже более 20,8 млн человек. Это на 57,5% больше, чем в июле прошлого года. Причина: ставки по вкладам снизились, и люди бросились покупать акции корпораций и доли в паевых фондах и ETF, чтобы повысить доходы. Граждане хотят заработать на восстановлении российского фондового рынка после весеннего обвала. Эксперты рассчитали для NEWS.ru рост портфелей таких инвесторов за месяц (портфели с ПИФами и ETF подорожали на 2%) и рассказали, стоит ли сейчас играть на бирже.

Сколько игроков на фондовом рынке России

Граждан с брокерскими счетами на Московской Бирже уже больше 20,8 млн человек. Для сравнения, год назад их было 13,2 млн человек. Еще один рекорд: в этом июле на частных инвесторов пришлось 77% всех торгов акциями и 26% торгов облигациями. Год назад цифры были в разы меньше — 36,3% и 15,2% соответственно. Но активных игроков больше не стало: сделки и в июле 2021-го, и в июле 2022-го совершали лишь около 2 млн человек.

Главный аналитик центра TeleTrade Марк Гойхман объясняет: граждане начали искать, во что вложить свои деньги, когда в марте высокие ставки по вкладам «закончились», а покупку иностранной валюты ограничили. Кроме того, люди надеются, что обвалившийся весной российский фондовый рынок восстановится. В итоге они открыли брокерские счета.

«Народные» ценные бумаги

В топ-10 самых популярных ценных бумаг в портфелях россиян в июле входят акции «Газпрома», «Норникеля», ЛУКОЙЛа, «Яндекса», «Роснефти», МТС, «Магнита», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Если сравнить цену каждой бумаги в конце июня и конце июля этого года, то можно посчитать, сколько их держатели заработали или потеряли в процентах за месяц. К примеру, акции «Яндекса» подорожали на 21,71%.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru Как менялись цены акций

Изменение стоимости такого «народного» портфеля акций тоже легко рассчитать, пояснил NEWS.ru аналитик Гойхман. Если представить, что инвестор в июне купил по одной акции каждого типа за 100 денежных единиц, то всего за 10 акций он отдал 1000 денежных единиц. Дальше учитываются рост и падение всех котировок в июле, и получается, что «народный» портфель подорожал до 1002,81 денежной единицы. То есть всего на 0,281%. Если отнять отсюда комиссии за брокерское обслуживание, налоги с доходов на бирже и будущие падения рынков, такие вложения не назовешь выгодными. Например, на утро 15 августа многие из этих акций стоят уже значительно дешевле, чем в конце июля.

«Народные» биржевые фонды

Также россияне сегодня инвестируют в паевые инвестфонды (ПИФы) и фонды ETF. Эти организации продают на бирже паи и универсальные акции, включающие в себя доли сразу нескольких компаний, облигаций или вложения в природные ресурсы (золото, нефть, газ и т.д.). Ниже — самые популярные в июле фонды и месячная динамика цен их паев и акций.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru Как менялись цены долей в инвестфондах

Если считать по той же методике, что и в случае с акциями, то цена такого «народного» портфеля выросла за месяц на 2%. И хотя на утро 15 августа стоимость портфеля не сильно изменилась, это уже кажется существенной доходностью. Но есть пара «но».

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Стоит ли сейчас играть на бирже

Массово скупать российские и иностранные акции сейчас не следует: в мире начинается экономический спад, говорит аналитик Марк Гойхман.

Конкретно в России [тоже происходит] падение экономики, есть геополитические риски. И хотя цены акций сильно упали в 2022 году, пока непонятны перспективы их роста. И от выплаты дивидендов многие компании отказываются, — говорит аналитик.

Зато доходы от гособлигаций и обычных банковских вкладов сейчас примерно одинаковы, добавляет Гойхман.

Людям без профильного образования и большого опыта работы в инвестициях ни в коем случае нельзя идти на биржу, заявил NEWS.ru трейдер Вячеслав Зайченко. Он также раскритиковал недавнюю идею Минфина о создании ассоциации защиты прав розничных инвесторов. Так власти хотят привлечь россиян на фондовый рынок.

«Абсолютно утопическая инициатива. Самое ужасное, что она приведет только к потере последних накопленных денег, отложенных в кризис», — сказал NEWS.ru Зайченко.

Он отметил, что в условиях санкций счета могут заблокировать кому угодно.