Мингосуправления Московской области выдало грант на развитие IT

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Московская область профинансирует развитие информационных технологий в России. 6 марта было подписано соглашение на предоставлении гранта между Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компанией «Совкомбанк Технологии», разрабатывающей продукты и сервисы в области финтех.

Генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко отметил, что компания является одним из ведущих поставщиков услуг в сфере банковского ИТ-аутсорсинга в России.

«Наша компания приняла участие во второй волне заявок на гранты для ИТ-компаний в рамках проекта «Цифровые технологии Подмосковья». После получения средств из регионального бюджета мы планируем направить их на развитие бизнеса и компенсацию затрат на оплату труда», — заявил он.

Организация также участвует в инновационных разработках с использованием биометрии, чат-ботов, разговорного искусственного интеллекта и его применения в финансовой сфере, а также пилотирует новые технологии.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, выделение гранта поможет приобрести новое оборудование и компенсировать часть расходов на зарплату специалистов.

«Благодаря мере поддержки бизнес может пополнить свою команду высококвалифицированными специалистами. Грант позволяет компенсировать часть расходов на заработную плату новым сотрудникам или приобретение оборудования. В 2023 году на предоставление субсидий выделено 168 млн рублей», — отметила она.

Прием заявок от ИТ-компаний Подмосковья на получение региональных грантов продлится до 31 марта 2023 года включительно. Размер грантов составляет от 96 до 240 тысяч рублей в год на одного нового сотрудника в зависимости от его квалификации и зарплаты. Чтобы подать онлайн-заявку, компания должна быть зарегистрирована в Подмосковье и принять на работу 5 и более высококвалифицированных специалистов. При этом нужно, чтобы новые сотрудники не работали в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.