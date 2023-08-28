Банк России внес в реестр новую платежную систему Kwikpay

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России включил в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay. Новая система позволяет осуществлять денежные переводы в Россию и еще 37 государств.

Платежная система Kwikpay работает в том числе в СНГ, в также в нескольких странах Европы и Азии. Отправить деньги из России можно в Армению, Австрию, Азербайджан, Белоруссию, Бельгию, на Кипр, в Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Грузию, Германию, Грецию, Ирландию, Израиль, Италию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Молдавию, Монголию, Нидерланды, на Филиппины, в Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Испанию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и Вьетнам.

Согласно тарифам, комиссия составляет 0-5% от суммы перевода. Для осуществления перевода через приложение Kwikpay можно использовать любую банковскую карту «Мир», Visa или Mastercard.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский выразил уверенность, что в России появятся новые платежные карточные системы, которые не будут зависеть от Запада. По словам дипломата, только так страна может обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физических лиц.