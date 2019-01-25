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В России осталось 439 банков

Алексей Сухоруков/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

На 1 января этого года в России работали 440 банков, 25 января ЦБ отозвал первую в 2019-м лицензию — у банка «Еврокапитал-Альянс». Таким образом, сейчас в стране осталось 439 банков, следует из информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году», опубликованного регулятором.

Количество кредитных организаций сократилось на 14% в прошлом году, к началу 2019-го их было 484, указывают в Центробанке.

Между тем активы банковского сектора выросли за 2018 год на 9,4 трлн рублей, из этой цифры рост рублёвых составляет 7,2 трлн рублей. Общие активы банков, таким образом, достигли 94,1 трлн рублей.

«Продолжилось сокращение банковских активов в иностранной валюте: за год их объём снизился на $24,9 млрд, или на 7,6%», — подсчитали в ЦБ.

Рост активов банки обеспечили себе путём увеличения кредитного портфеля. За прошлый год объём кредитов юрлицам прирос на 5,8%, а физлицам — практически на четверть (22,8%).

Прибыль банков за 2018 год увеличилась в 1,7 раза по сравнению с итогами 2017-го, достигнув рекордных за всю историю 1,35 трлн рублей.

Как ранее писал News.ru, кредитные организации готовятся к запрету «рекламировать» на улице свои конверсионные операции. Так, банки начали убирать табло с курсами обмена валют с фасадов своих отделений, не дожидаясь соответствующего официального указания ЦБ.


#россия #банки #банковскийсектор
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