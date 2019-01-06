Иран раскритиковал Евросоюз за задержку запуска аналога SWIFT

https://news.ru/storage/news/859bb8610e128f2ce7b1bd468ff296a5/1538a13e-00d9-4b61-b19b-25591cf40bd4_850.jpg Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми вступил с критикой в адрес властей Евросоюза за задержку с запуском аналога SWIFT. Механизм, получивший название (Special Purposed Vehicle, SPV), позволит ЕС обойти санкции США в отношении Тегерана.

«Доминирование доллара, также как и взаимосвязь экономик ЕС и США, являются причинами задержки SPV. ЕС и страны, выступающие за SPV, также являются пленниками и заложниками экономики США», — цитирует Гасеми агентство IRNA.

При этом дипломат отметил, что ЕС надлежит принять стратегическое решение, так как терпение Ирана на исходе. По словам Гасеми, Евросоюз обязан добиться экономической независимости от США.

Ранее News.ru сообщал, что к разработке европейского аналога системы расчётов SWIFT подключилась Россия. Новая платформа призвана сохранить сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции США. Для России участие выгодно ещё и тем, что это поможет ускорить переход к международным расчётам в нацвалютах.