Заслуженный артист Юматов прокомментировал информацию о плохом самочувствии

https://static.news.ru/photo/f1d98f54-fa8c-11ea-a549-fa163e074e61_660.jpg Владимир Юматов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Заслуженный артист РФ Владимир Юматов заявил, что информация о его проблемах с сердцем не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Юматова проблемы с сердцем. К нему приехала бригада скорой помощи.

Да у меня вчера просто давление скакнуло очень сильно. Но сейчас уже всё хорошо. Не волнуйтесь, — отметил актёр в разговоре с РИА Новости.

Сейчас он играет в спектакле в «Ленкоме».

Как ранее писал NEWS.ru, автор суперхита «Она» Екатерина Волкова почувствовала острую боль, из-за которой ей пришлось прибегнуть в медицинской помощи. По словам 46-летней актрисы, врачи нашли в десне осколок зуба, с которым она ходила десять лет. Ей пришлось сразу сделать внеплановую операцию.