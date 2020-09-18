Заслуженный артист Юматов прокомментировал информацию о плохом самочувствии

Заслуженный артист РФ Владимир Юматов заявил, что информация о его проблемах с сердцем не соответствует действительности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Юматова проблемы с сердцем. К нему приехала бригада скорой помощи.
Да у меня вчера просто давление скакнуло очень сильно. Но сейчас уже всё хорошо. Не волнуйтесь, — отметил актёр в разговоре с РИА Новости.
Сейчас он играет в спектакле в «Ленкоме».
Как ранее писал NEWS.ru, автор суперхита «Она» Екатерина Волкова почувствовала острую боль, из-за которой ей пришлось прибегнуть в медицинской помощи. По словам 46-летней актрисы, врачи нашли в десне осколок зуба, с которым она ходила десять лет. Ей пришлось сразу сделать внеплановую операцию.