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Заслуженный артист Юматов прокомментировал информацию о плохом самочувствии

18:08, 19 сентября 2020 43
Владимир Юматов Владимир Юматов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Заслуженный артист РФ Владимир Юматов заявил, что информация о его проблемах с сердцем не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Юматова проблемы с сердцем. К нему приехала бригада скорой помощи.

Да у меня вчера просто давление скакнуло очень сильно. Но сейчас уже всё хорошо. Не волнуйтесь, — отметил актёр в разговоре с РИА Новости.

Сейчас он играет в спектакле в «Ленкоме».

Как ранее писал NEWS.ru, автор суперхита «Она» Екатерина Волкова почувствовала острую боль, из-за которой ей пришлось прибегнуть в медицинской помощи. По словам 46-летней актрисы, врачи нашли в десне осколок зуба, с которым она ходила десять лет. Ей пришлось сразу сделать внеплановую операцию.

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