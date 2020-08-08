Умерла театральный продюсер и худрук Галина Боголюбова

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Заведующая литературной частью Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, театральный продюсер Галина Боголюбова скончалась на 77-м году жизни.

О смерти Боголюбовой сообщили в театре. Коллеги отметили , что её уход стал огромной потерей для культурного учреждения.

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня от нас ушла Галина Борисовна Боголюбова, наша уникальная коллега и большой друг, преданный театру до последнего дня. Без таких людей театр был бы совсем не тем местом, которое мы знаем и любим. Для нас это огромная потеря. Нет слов, чтобы передать боль утраты. Искренние соболезнования всем близким, друзьям и коллегам. Трудно представить театр без Галины Борисовны, — говорится в опубликованном на сайте театра сообщении.

Галина Боголюбова работала в Театре имени Станиславского, в театре «Ромэн», была завлитом театра «Современник» и, с 1986 года, театра имени М. Н. Ермоловой. Также она являлась худруком театрального агентства «Богис».

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