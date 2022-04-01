Умерла актриса Александра Яковлева

Режиссёр Лебедев: актриса Александра Яковлева умерла после тяжёлой болезни
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:59, 01 апреля 2022
Андрей Миронов и Александра Яковлева. Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»Фото: Russian Look/Global Look Press
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Кинорежиссер Николай Лебедев сообщил, что популярная советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. По его словам, актриса уже давно тяжело болела. Он выразил свои соболезнования родным и близким артистки, передаёт ТАСС.
Это, к несчастью, произошло. Яковлева была яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам. Она сражалась до последнего, — рассказал Лебедев.
Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.
Ранее сообщалось о смерти художника-мультипликатора и педагога Виолетты Колесниковой, которая занималась созданием мультфильмов «Бременские музыканты» и «Винни-Пух». Она скончалась на 83-м году жизни. Колесникова работала аниматором на «Союзмультфильме» с 1959 года. Среди её работ можно выделить мультфильмы: «Матч-реванш», «Винни-Пух», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Серебряное копытце», «Возвращение блудного попугая», «Приключения пингвинёнка Лоло». Она преподавала в школе-студии «ШАР» с 2004 года, а также на Высших курсах сценаристов и режиссёров (1979–2005) и во ВГИКе с 1989.