Умерла актриса Александра Яковлева

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Российский шоумен Леван Тодуа опроверг слухи, что покинувшая Россию вместе с семьёй российская певица Алла Пугачёва ищет работу в Израиле. Артист усомнился в достоверности домыслов о том, что Примадонна вдруг решила податься на телевидение. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет, ей это не надо, она занимается своими детьми, — возмутился Тодуа. Однако слухи об оформлении Галкиным и Пугачёвой израильского гражданства...