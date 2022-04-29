Заслуженный артист РФ, режиссёр Борис Галкин в разговоре с NEWS.ru отреагировал на продолжение сериала «Диверсант». В нём присутствует персонаж его сына — Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Его «оживили» с помощью технологии deepfake. Отец Галкина заявил, что с точки зрения новой технологии это неожиданно и интересно, но с точки зрения человеческой подобное его смущает.

Это неожиданно и интересно, что появились новые технологии с точки зрения технической и самой идеи. С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика всё равно хуже артист, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе всё что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить, — заявил Борис Галкин.