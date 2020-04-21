Стала известна дата выхода нового сезона «Смешариков»

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Писательница Гузель Яхина отреагировала на критику её романа «Зулейха открывает глаза» и его экранизацию. По её словам, изложенное в сериале достаточно близко тому, о чём рассказывается в книге. К тому, что многие будут критиковать ленту, писательница была готова.

Ранее её роман неоднозначно восприняли в Татарстане. Критика в Татарстане меня закалила. Это были обвинения в основном националистического толка. Уровень был не очень высок, — рассказала Яхина в эфире программы...