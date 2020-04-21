Стала известна дата выхода нового сезона «Смешариков»

Новый сезон российского мультсериала «Смешарики» появится 18 мая. Последний раз шоу выходило в 2012 году.
Премьера
Спустя 10 лет после выхода последнего сезона «КиноПоиск HD» эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, российский многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе. Рейтинг составлен в период введённого требования о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен