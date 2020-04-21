Культура

Стала известна дата выхода нового сезона «Смешариков»

12:21, 21 апреля 2020 31
Герои мультсериала «Смешарики» Герои мультсериала «Смешарики» Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Новый сезон российского мультсериала «Смешарики» появится 18 мая. Последний раз шоу выходило в 2012 году.

Премьера состоится на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». Новый сезон будет состоять из 52 эпизодов.

Спустя 10 лет после выхода последнего сезона «КиноПоиск HD» эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, российский многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе. Рейтинг составлен в период введённого требования о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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