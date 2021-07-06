Сафронов объяснил, как Проклова связана с уничтожением памятников Табакову

Художник Никас Сафронов объяснил, как Елена Проклова связана с уничтожением памятников Олегу Табакову. Он считает, что актриса, которая в апреле призналась, что в молодости была изнасилована известным актёром, ненужным признанием испортила репутацию гения, передаёт Пятый канал.

По мнению живописца, из-за секс-откровений звезды общество сошло с ума — некогда ярые поклонники Табакова стали громить его памятники. Художник уверен, что Проклова совершила ошибку, когда сделала такое заявление.

Вот рассказала Лена Проклова где-то что-то на телевидении, не сказала о ком, о чём, но все решили, что это Табаков. Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве. Обиженные! Как это посмел он в 35 лет переспать или что-то сделать с ней! Это может быть вымысел, фантазия, литературный образ, — отметил Сафронов.

Елена Проклова в апреле рассказала, как в юности стала жертвой сексуального насилия. Актриса заявила, что из-за пережитого она до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды — от режиссёра, когда ей было 12 лет, и от актёра в 15 лет. Якобы известный артист под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, затащил её к себе домой, где принудил к оральному сексу. История с насильником продолжалась два года.

Ранее сообщалось, что Проклова неожиданно простила домогавшегося её актёра. Заслуженная артистка заявила, что с огромным уважением относится к своему мучителю и искренне считает, что он был болен.