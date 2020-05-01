Российские звёзды споют для врачей в эфире Первого канала

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Первый канал 3 мая покажет концерт в поддержку врачей, медсестёр и студентов-медиков, ведущих борьбу с пандемией коронавируса.

Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Валерия, Григорий Лепс, группа Uma2rman, Emin, Александр Маршал примут участие в этой акции.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, Первый канал и Vision Media Center проведут большой концерт-акцию «Нашим врачам. Мы говорим вам: „Спасибо!“ в поддержку врачей и медицинского персонала», — говорится в сообщении пресс-службы организаторов концерта.

Концерт начнётся в 22:00 мск, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, на фасаде гостиницы «Космос» в Москве появились слова поддержки медикам. Надпись на площади 5,5 тысячи кв. метров гласит: «Спасибо врачам». Слова поддержки заняли все 25 этажей гостиницы. Надпись была выполнена на фасаде здания с видами на ВДНХ, музей космонавтики и Останкинскую телебашню.