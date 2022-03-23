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«Прикоснуться к гению»: выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»
Культура

«Прикоснуться к гению»: выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

20:52, 23 марта 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В галерее «Беляево» открывается интерактивная выставка изобретений Леонардо да Винчи, которая стала результатом многолетних исследований его творческого и научного гения. Российские мастера потратили несколько лет на изучение и переработку чертежей, чтобы посетители могли увидеть воссозданные с невероятной точностью средневековые изобретения, придуманные итальянцем.

Выставка состоит более чем из 50 различных экспонатов разной сложности, которые позволят не только воочию увидеть и узнать принцип работы средневековой механики, но и лучше понять законы физики.

На выставке также будут представлены фоторепродукции картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материалов.

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

Артём Соболев/NEWS.ru

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