«Прикоснуться к гению»: выставка «Механический театр Леонардо да Винчи»

В галерее «Беляево» открывается интерактивная выставка изобретений Леонардо да Винчи, которая стала результатом многолетних исследований его творческого и научного гения. Российские мастера потратили несколько лет на изучение и переработку чертежей, чтобы посетители могли увидеть воссозданные с невероятной точностью средневековые изобретения, придуманные итальянцем.

Выставка состоит более чем из 50 различных экспонатов разной сложности, которые позволят не только воочию увидеть и узнать принцип работы средневековой механики, но и лучше понять законы физики.

На выставке также будут представлены фоторепродукции картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материалов.