Netflix добавит в свою библиотеку компьютерные игры

Развлекательная компания Netflix нашла новый способ привлечь больше подписчиков. Она собирается создать раздел с компьютерными играми, передаёт портал Bloomberg. Сервис пригласил на работу Майка Верду, некогда вице-президента по AR/VR-контенту Facebook и главу студии Electronic Arts, выпускающей франшизы FIFA, Star Wars и Need for Speed.

В Netflix топ-менеджер займёт пост вице-президента по разработке игр. По мнению источников, в ближайшем будущем портал сформирует команду IT-специалистов. До этого Netflix развивал ретроигру по мотивам «Очень странных дел», но её «строила» сторонняя компания.

Так Netflix хочет привлечь новых подписчиков и создать конкуренцию Apple, у которой есть раздел с видеоиграми Apple Arcade. Подобный контент появится в библиотеке Netflix в 2022-м, он войдёт в уже действующие тарифы без дополнительной платы. Но аналитики Bloomberg не отрицают, что из-за этого стоимость услуг сервиса может увеличиться.

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