МК : актера Назарова с женой уволили из МХТ имени Чехова после критики СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает МК. По данным издания, приказ об увольнении подписал худрук театра Константин Хабенский. Причиной увольнения супругов газета называет публичные высказывания артиста относительно спецоперации на Украине и «антироссийские настроения» в целом.

Как пишет издание, до увольнения Хабенский «попытался вразумить» Назарова, но после того как увидел интервью артиста на хостинге YouTube, где тот критически высказывался в отношении происходящего в стране, принял решение уволить звезду сериала «Кухня» вместе с его женой, также, как утверждается, не скрывающей критического настроения.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» с участием актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Такое решение приняли организаторы. Зрителям принесли извинения за неудобства и предложили вернуть билеты.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал Назарова и Васильеву четой подлецов за то, что они публично раскритиковали спецоперацию на Украине. По мнению парламентария, таким артистам надо запретить выступать перед российской аудиторией.