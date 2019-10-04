Американская актриса Мишель Пфайффер призналась, что с самого детства хотела сыграть героиню злой сказки. Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве. В российскую столицу звезда приехала представлять новый фильм «Малефисента: Владычица тьмы».
Я до поздней ночи смотрела чёрно-белые фильмы, и сама себе обещала, что смогу сыграть в таком фильме. Сыграть злую королеву было большим удовольствием, — поделилась обладательница премии «Золотой глобус» и трёхкратная номинантка на «Оскар».
Продолжение сказки «Малефисента» от 2014 года снял режиссер Хоаким Роннинг. Мишель Пфайффер играет в ней злую королеву Ингрид. А в образе Малефисенты перед зрителями предстанет Анджелина Джоли. Лента повествует о сложных отношениях Малефисенты и будущей королевы, писал News.ru.
В широкий прокат фильм выйдет 17 октября.
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