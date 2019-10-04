Фото: Сергей Булкин/News.ru

Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин остался под впечатлением от подарка поклонников из Якутии. Они передали для него статуэтку стража Ночного дозора, отлитую из серебра 925 пробы.

Фанаты сериала выбрали образ стража из-за того, что Стена из киносаги напоминает Ленские столбы — скальные образования в Якутии, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Презент ещё находится в пути....