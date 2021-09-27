16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Mash: у Гузеевой подтвердился коронавирус

19:03, 27 сентября 2021
Mash: у Гузеевой подтвердился коронавирус
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что у ранее госпитализированной телеведущей Ларисы Гузеевой подтвердилось заражение коронавирусом. До этого знаменитость сделала экспресс-тест дома, который также показал наличие заболевания.

По информации издания, Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке. У неё отмечалось затруднённое дыхание, кашель и высокая температура. На данный момент не уточняется, как медики оценивают её состояние. Кроме того, официальные представители знаменитости пока никак не прокомментировали эти сообщения.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева попала в больницу в тяжёлом состоянии. При этом накануне она опубликовала в Instagram фото из Крыма, на котором позирует в море. В комментариях к снимку артистка написала, что ледяная вода сжигает жир.

Невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов прокомментировал этот поступок актрисы. По его словам, звезда ради красоты подвергла свой иммунитет серьезному испытанию.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео