Mash: у Гузеевой подтвердился коронавирус

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что у ранее госпитализированной телеведущей Ларисы Гузеевой подтвердилось заражение коронавирусом. До этого знаменитость сделала экспресс-тест дома, который также показал наличие заболевания.

По информации издания, Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке. У неё отмечалось затруднённое дыхание, кашель и высокая температура. На данный момент не уточняется, как медики оценивают её состояние. Кроме того, официальные представители знаменитости пока никак не прокомментировали эти сообщения.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева попала в больницу в тяжёлом состоянии. При этом накануне она опубликовала в Instagram фото из Крыма, на котором позирует в море. В комментариях к снимку артистка написала, что ледяная вода сжигает жир.

Невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов прокомментировал этот поступок актрисы. По его словам, звезда ради красоты подвергла свой иммунитет серьезному испытанию.