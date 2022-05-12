«Гей-парад»: Пригожин о конкурсе «Евровидение» Иосиф Пригожин назвал «Евровидение» гей-парадом и попыткой свести счёты с Россией

Фото Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «Евровидение» гей-парадом и попыткой свести счёты с Россией, сообщает «Радиоточка НСН». Он добавил, что давно уже потерял интерес к международному эстрадному конкурсу и не смотрел первый полуфинал. Также Пригожин отметил, что не имеет ничего против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Я мегатолерантный человек, не гомофоб, но смотреть гей-парад в виде «Евровидения» я тоже не хочу. Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку, — заявил он.

Пригожин подчеркнул, что мyзыканты, как и спортcмены, придерживаются разных взглядов, но «наказывают» всех без рaзбора. Он пояснил, что руководители разных государств сводят счёты с Россией и за это просто мстят всем. Шоумен считает недопустимым «cведение счётов с простыми музыкантами» из-за вопросов международных отношeний.

25 февраля Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о том, что росcийские музыканты не будут участвовать на конкурсе «Евровидение» в этом году, который проходит в Италии. Как сообщается, такое решение было принятo из-за обострения ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что российский артист Филипп Киркоров прилетел на международный песенный конкурс «Евровидение-2022» на вертолёте. Певец уточнил, что он получил специальное приглашение от организаторов мероприятия «за заслуги» перед конкурсом.