https://static.news.ru/photo/8f8c8b82-3cda-11ea-88d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов заявил, что назначенная новым министром культуры Ольга Любимова хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии.

Разлогов назвал это решение логичным.

В свою очередь, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал, что готовил вместе с Любимовой театральный фестиваль.

Ольга производила впечатление очень компетентного, яркого, живого и молодого профессионала, — цитируют Боякова «Известия».

15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

16 января депутаты Госдумы одобрили кандидатуру главы ФНС на пост премьер-министра России. Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства Российской Федерации.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых назначениях в российском кабмине.