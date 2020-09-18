Звезду сериала Netflix арестовали по делу о детском порно

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Актёра Джерри Харриса, снимавшегося в сериале Cheer на платформе Netflix, 18 сентября арестовали стражи правопорядка в Чикаго. Задержанного обвиняют в том, что он принуждал малолетнего мальчика снимать для него видео откровенного характера.

Как говорится в заявлении прокуратуры Северного округа штата Иллинойс (ведущей дело, так как Харрис родом из местного города Нейпервилл), 21-летний мужчина связывался с ребёнком в социальных сетях. Звезда Netflix уговаривал ребёнка, которому на момент контакта было 13 лет, снимать видео и фото откровенного содержания и присылать ему.

Артисту уже предъявили обвинение по одному эпизоду, позднее он явился в суд. Его оставили под арестом до 21 сентября. Тогда состоится ещё одно слушание.

По данным правоохранителей, подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 30 лет. Расследованием дела занимались ФБР и полиция, передаёт РИА Новости.

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