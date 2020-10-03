Жительнице Петербурга с ребёнком угрожал мужчина с пистолетом

https://static.news.ru/photo/3da31096-0644-11eb-a063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Зеленогорске на территории Ленинградской области в супермаркете произошёл инцидент. Женщина по имени Елена Кочеткова стояла в очереди вместе со своим ребёнком. Рядом с ними незнакомый им мужчина громко разговаривал по телефону. Женщина попросила его отойти, потому что не слышала слов продавца, после чего услышала в свой адрес поток из нецензурных оскорблений. В ответ на вторую просьбу мужчина ударил её кулаком в голову.

После этого присутствующие в магазине люди начали заступаться за Кочеткову. Агрессивный мужчина побежал к своему автомобилю (чёрный Range Rover с госномером О827СА98) и вернулся с пистолетом. Он начал угрожать женщине, размахивать оружием, привлекая тем самым внимание прохожих.

Несколько человек записали поведение мужчины на видео. Оно было опубликовано в Сети, позднее в хулигане узнали врача крупной больницы в Московском районе Петербурга. Также его, уже в качестве клиента, опознали сотрудники одной из городских стоматологических клиник.

Сама пострадавшая в заявлении в полицию Курортного района написала следующее.

3 октября около 15:20 в Зеленогорске на меня было совершено нападение. Нападающий мужчина ударил меня в голову и угрожал мне и моему ребенку оружием. Прошу провести проверку и установить личность нападавшего, — передаёт «Фонтанка».

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге в одном из домов на проспекте Просвещения подросток попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу. Несовершеннолетний преступник напал на девочку в подъезде. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.