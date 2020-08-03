Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян

https://static.news.ru/photo/e605b4fe-d56c-11ea-999c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд продлил меру пресечения старшим сёстрам Хачатурян — Ангелине и Крестине, передаёт корреспондент NEWS.ru Мосгорсуда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлить Хачатурян Ангелине и Хачатурян Крестине меру пресечения в виде запрета определённых действий на время рассмотрения дела, — сообщила пресс-служба суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, результат огласили также без участия журналистов. Такая же мера пресечения действовала по отношению к сёстрам и на этапе следствия. Сегодня суд также добавил к действующим ограничениям запрет пользоваться интернетом, общаться между собой и с журналистами, а также участвовать в массовых мероприятиях. Об этом сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер

В июле Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу с квалификацией «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.