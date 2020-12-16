Силовики раскрыли тюремную переписку о воре в законе Цезаре

https://static.news.ru/photo/3d076010-3fb5-11eb-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mzk1.ru

Генеральная прокуратура РФ представила Нижегородскому областному суду доказательства того, что Виктор Жаринов занимает высшее положение в преступной иерархии и является вором в законе по прозвищу Цезарь.

Надзорное ведомство показало видеозапись, на которой Жаринов признаёт свой криминальный статус, и тюремные записки. В одном из посланий говорилось, что «Витя Цезарь и Звиад Тбилисский поздравляют арестантов с праздниками» и призывают «отдыхать аккуратно», не пить спиртное и не употреблять наркотики. Воры в законе также рекомендовали заключённым воздержаться от использования социальных сетей, чтобы избежать обыска, передаёт «Коммерсант».

ФСБ раскрыла в суде содержание другой тюремной переписки, в которой упоминалось, что «воровскую семью» пополнили Андрей Ткаченко (Ткач) и Витя Цезарь.

Адвокаты Жаринова назвали представленные свидетельства несостоятельными. Юристы заявили, что видеозапись смонтирована. Также они утверждают, что доказать авторство показанных суду посланий невозможно, а значит, их могли написать сами силовики.

Жаринов был ранее судим за разбой. Следствие считает, что его так называемая коронация прошла в 2013 году на воровской сходке в Псковской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вор в законе Роланд Чикваидзе, известный в криминальном мире как Роланд Кутаисский, умер в больнице Санкт-Петербурга в возрасте 65 лет. Причиной смерти могло стать заражение крови. Погибший был соратником криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко). Чикваидзе принимал участие в конфликте с Кутателадзе, в которого стрелял в 1999 году, а также в столкновении с кланом Деда Хасана (Аслана Усояна).