Вспышка высшего уровня X и «дыра» на Солнце: когда начнется магнитная буря?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На прошлой неделе на Солнце произошла вспышка высшего балла, после чего астрономы ИКИ РАН обнаружили коронарную дыру в 20 раз больше Земли. Что за огромная дыра образовалась на Солнце, насколько это опасно, когда ждать магнитные бури, что делать чувствительным людям?

Когда начнется магнитная буря

Вспышка высшего балла Х1.1 была зафиксирована 28 марта около полуночи по московскому времени и продолжалась около 30 минут. Как пишут «Метеовести», она произошла в том же центре солнечной активности № 3615, который 24 марта стал причиной очень сильной магнитной бури класса G4.

В Институте космических исследований РАН сообщили, что после вспышки на Солнце наблюдается большая корональная дыра — область пониженной плотности и температуры плазмы.

Немедленные эффекты вспышки задели Землю только по касательной. Однако коронарный выброс в ближайшие дни достигнет нашей планеты. В период с 2 по 5 апреля произойдет серия геоударов, сила которых может достигнуть отметок от 3 до 4 баллов.

Когда будут магнитные бури в апреле 2024 года

По оценкам ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики, в апреле 2024-го ожидается три периода магнитных бурь.

Первая из них накроет нашу планету 2 апреля и будет ощущаться метеозависимыми людьми до пятницы. Вторая магнитная буря достигнет Земли с 9 по 11 апреля. Однако самое мощное колебание месяца придётся на период с 19 по 22 апреля. В эти дни сила геоударов достигнет отметки в 5 баллов.

Что делать чувствительным людям при магнитной буре

Кардиолог и аритмолог Ольга Савонина объяснила MK.RU, что чувствительным к погоде и влиянию космоса людям не следует игнорировать магнитные бури. Последствия могут быть самыми плачевными — вплоть до гипертонического криза. В первую очередь это относится к пожилым людям старше 60 лет и пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом магнитные бури влияют на организм человека не так, как перепады температур и давления: у одних людей может происходить понижение давления, а у других — повышение. В том числе резкое снижение артериального давления может случиться даже у гипертоников, что ведет к упадку сил.

Чтобы облегчить состояние метеочувствительных людей, кардиолог предложила три простые рекомендации: прежде всего, не следует перегружать себя работой в эти дни; во-вторых, следует пить больше жидкости, а именно воды, и при этом употреблять меньше соли и соленых продуктов, способных обострить проблемы с давлением; а главный пункт — необходимо достаточное количество сна — не менее 8 часов в сутки.

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