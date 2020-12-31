В ночь на 3 января россияне смогут увидеть метеоритный дождь Квадрантиды

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Россияне смогут увидеть мощный и красивый звездопад в ночь на 3 января. В этот день ожидается пик метеорного потока под названием Квадрантиды.

Метеоритный дождь начался 28 декабря и будет действовать до 12 января.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Московский планетарий, в ночь на 3 января в небе будет пролетать до 110 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Правда, зрелищу может помешать почти полная Луна, которая будет ярко светить над юго-восточным горизонтом.

Метеоритный дождь будет виден на всей территории России. Однако, чтобы лучше рассмотреть космическое явление, нужно обратиться в сторону северо-восточного горизонта неба, где будет располагаться радиант Квадрантид — область вылета метеоров. Наблюдать лучше после полуночи.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные нашли следы воды в метеорите, который прилетел с Марса и упал на Землю в пустыне Сахара в 2012 году. Минеральный состав NWA 7533 показал признаки окисления, свойственного для H2O. Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 млрд лет назад во время удара, который расплавил часть коры.

Кроме того, внутри древнего метеорита Оргей российские учёные обнаружили окаменелые древние микроорганизмы, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы до формирования Земли. Следы органики в Оргее начали находить вскоре после его падения во Франции в 1984 году, но в соответствии с научными представлениями того времени, объясняли это недобросовестностью учёных.