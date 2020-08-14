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Следующий пуск Crew Dragon не состоится раньше октября

22:11, 14 августа 2020
Фото: NASA/Global Look Press

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции не ранее 23 октября 2020 года. 

Об этом сообщается на сайте NASA. Планируемый полёт корабля, разработанного компанией Илона Маска SpaceX, будет впервые носить штатный статус. В состав экипажа включены граждане США Майкл Хопкинс, Шэннон Уокер и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.

Как писал NEWS.ru, 30 мая 2020 года Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Тестовая стыковка с МКС произошла успешно в 17:17 мск 31 мая. Корабль вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане 2 августа в 21:48 мск. Это стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду.

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