Следующий пуск Crew Dragon не состоится раньше октября

https://static.news.ru/photo/2b452db2-de62-11ea-ad2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции не ранее 23 октября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте NASA. Планируемый полёт корабля, разработанного компанией Илона Маска SpaceX, будет впервые носить штатный статус. В состав экипажа включены граждане США Майкл Хопкинс, Шэннон Уокер и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.

Как писал NEWS.ru, 30 мая 2020 года Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Тестовая стыковка с МКС произошла успешно в 17:17 мск 31 мая. Корабль вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане 2 августа в 21:48 мск. Это стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду.