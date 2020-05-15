Crew Dragon вернётся на Землю с астронавтами NASA в начале августа

Корабль Crew Dragon, доставивший на Международную космическую станцию двоих астронавтов NASA в мае, вернется на Землю в начале августа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя программы коммерческих полетов NASA Стивена Стича. Он добавил, что назад корабль полетит с астронавтами.
Мы планируем возвращение в начале августа... самое раннее — 2 августа, — заявил он.
Отмечается, что график возвращения зависит от загруженности астронавтов на МКС, в том числе от планового графика выходов в открытый космос для проведения технического обслуживания орбитальной станции.
30 мая 2020 года американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла в 17:17 мск 31 мая
Как писал NEWS.ru, российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после того как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon.
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