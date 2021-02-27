Рогозин сообщил о штатном пуске ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М»

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур прошёл штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчётное время. Об этом сообщил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время, — отметил он.

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Ракета с разгонным блоком «Фрегат» и с космическим аппаратом «Арктика-М» стартовала утром в воскресенье. В 10:04 мск разгонный блок со спутником отделился от третьей ступени ракеты. Ожидается, что процедура выведения космического аппарата «Фрегатом» на орбиту займёт более двух часов.

Как писал ранее NEWS.ru, Россия запустила на орбиту первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга «Арктика» предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса — два спутника. Они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты.

Два космических аппарата «Арктика-М» в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15–30 минут