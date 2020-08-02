Crew Dragon приводнился в Атлантике после тестовой миссии на МКС

https://static.news.ru/photo/2d62b6ba-d4f2-11ea-962e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA - National Aeronautics and Space Administration/facebook.com

Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полёт на МКС.

Crew Dragon коснулся воды в расчётные 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени). Это стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду, передаёт РИА Новости.

В районе планируемой посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое должно поднять капсулу из воды на борт при помощи гидравлического подъёмного устройства. После этого из Crew Dragon извлекут экипаж.

Как писал NEWS.ru, 30 мая 2020 года американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла в 17:17 мск 31 мая.

Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, после того как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon.