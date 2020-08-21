Четвёртая радиолокационная станция «Резонанс» будет развёрнута в Арктике

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Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции (МКС), поприветствовали участников и гостей военно-технического форума «Армия-2020» в подмосковном парке «Патриот».

Многие уже знают, что военно-технический форум «Армия» — это место, где демонстрируются лучшие достижения и новейшие технологии, — сказал Иванишин. Вагнер, в свою очередь, добавил, что Роскосмос, в числе 12...