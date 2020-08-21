Четвёртая радиолокационная станция «Резонанс» будет развёрнута в Арктике

Четвёртую радиолокационную станцию обнаружения гиперзвуковых целей «Резонанс» в 2020 году развернут в районе посёлка Гремиха в Арктике. Отмечается, что это произойдёт не позднее декабря.
Данная станция уже передана Минобороны, сейчас она находится в стадии развёртывания в Гремихе. Согласно имеющимся планам, радар будет развёрнут не позднее декабря, возможно, уже в ноябре, — передаёт ТАСС слова гендиректора НИЦ «Резонанс» Ивана Назаренко, произнесённые им перед открытием форума «Армия-2020».
Военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».
Российские «резонансы» используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука.
В январе 2020 года Генштаб Вооружённых сил РФ решил в два раза увеличить в Арктике число радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые цели, писал NEWS.ru.
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