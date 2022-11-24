Законопроект Рады о православии: придёт ли в Киев Рождество 25 декабря? Обыски в монастырях Московской патриархии на территории Украины и законопроект о запрете РПЦ назвали акциями по приобщению к «западной цивилизации»

Фото: ssu.gov.ua

СБУ у Киево-Печерской лавры

Верховная рада намерена рассмотреть законопроект, запрещающий работу Русской православной церкви на территории Украины. Об этом стало известно из сообщения украинского депутата Ирины Фриз на её странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Законопроект, подготовленный парламентской фракцией «Европейская солидарность», предполагает полный запрет на Украине любых религиозных организаций, входящих в состав РПЦ или подчиняющихся ей в той или иной форме. Накануне публикации этого сообщения сотрудники украинских спецслужб провели обыски в Киево-Печерской лавре и ещё в нескольких, по их выражению, «сомнительных монастырях». Служба безопасности Украины сообщила, что проверяла информацию об укрывательстве в храмах диверсантов и хранении оружия. В РПЦ расценили эти обыски как «акцию устрашения».

Украинская православная церковь (УПЦ), бывшая УПЦ Московского патриархата, объявила о своей независимости от Московской патриархии Русской православной церкви в мае нынешнего года. Осудив боевые действия как нарушение заповеди «не убий», УПЦ обратилась к властям Украины и России «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». Более того, УПЦ выразила несогласие с позицией Московского патриархата, поддержавшего специальную военную операцию. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тогда заявил, что с пониманием относится к решению УПЦ, направленному на то, чтобы не осложнять жизнь верующих.

К инициативе УПЦ на самой Украине тогда отнеслись неоднозначно. Кому-то решительность её предстоятеля митрополита Онуфрия пришлась по душе, но кто-то засомневался в искренности владыки. Его обвиняли в стремлении, воспользовавшись моментом, повысить свою власть и влияние, не отказываясь от ресурсов Московской патриархии, поскольку полного разрыва всё равно не произошло. Кто-то расценил инициативу предстоятеля как политический ход с целью заслужить доверие киевских властей. Так или иначе, но митрополит Онуфрий до сих пор официально числится постоянным членом Синода РПЦ, хотя в Москву давно не приезжает.

Фото: pomisna.info Владыка Епифаний (в центре), предстоятель ПЦУ, на службе в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве

В среду, 23 ноября, Синод УПЦ принял решение, которое в Москве восприняли как шаг к отстранению от Московского патриархата: отныне святое миро, которое используется в богослужениях, планируют варить непосредственно в Киеве, а не в Москве, как того требуют церковные правила. Советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов, комментируя это решение, выразил сомнение, что оно поможет УПЦ «избежать гонений, обысков, возбуждения уголовных дел, попыток тотального запрета».

Украинские власти, создаётся впечатление, с самого начала не верили заявлениям митрополита Онуфрия о «разрыве отношений с РПЦ». Выяснилось, что они рассматривают монастыри УПЦ на территории Украины как враждебные «ячейки русского мира». Нынешние обыски СБУ объяснила проверкой данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия. Иными словами, контрразведчики подозревают, что в помещениях УПЦ укрываются агенты российских спецслужб.

После обысков украинские спецслужбы сообщили, что нашли на объектах УПЦ «пророссийскую литературу, миллионы наличных — более 2 млн гривен ($54 тыс.), $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей». Более того, более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и россияне, говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Кремль сравнил обыски украинских спецслужб в монастырях с боевыми действиями.

Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Киево-Печерская лавра, где украинские спецслужбы провели обыски

Выяснилось, что особое внимание СБУ уделила Киево-Печерской лавре, поскольку она располагается в четырёх километрах от администрации президента Зеленского. Чуть дальше от президентской резиденции находится Архангело-Михайловский Зверинецкий пещерный монастырь, в котором тоже прошли обыски. Помимо киевских монастырей контрразведчики провели «оперативные мероприятия» в других обителях УПЦ: в Корецком Свято-Троицком монастыре в городе Корец Ровненской области, в женском монастыре Волынской иконы Божией Матери в селе Серники Ровненской области, на территории Сарненской епархии УПЦ, тоже в Ровненской области. Эксперты также обратили внимание, что все эти объекты находятся в Ровненской области — между Киевом и белорусским Брестом. В то же время эксперты ссылаются на сообщения армейских источников, предполагающих, что именно со стороны Бреста российские войска планируют предпринять новую атаку на Киев. Получается, что монастыри УПЦ потенциально могут оказать содействие российским военным, в том числе и в «диверсионной деятельности», — так, вероятно, расценили в СБУ.

Помимо военной версии проведения обысков есть и политико-религиозная. Российский политолог Алексей Макаркин предполагает, что украинские власти такими шагами ускоряют процесс удаления УПЦ от Московской патриархии.

Похоже, что обыск и законопроект должны были подтолкнуть УПЦ к дальнейшему отмежеванию от Москвы — что и произошло. Впрочем, некоторых решений, о возможности которых писали наблюдатели, не случилось. Не были уволены ни митрополит Павел, возглавляющий братию Киево-Печерской лавры, ни митрополит Ионафан, в отношении которого украинские правоохранители возбудили уголовное дело, обвинив его в сотрудничестве с Россией. Впрочем, «сдача» этих архиереев могла стать шоком для немалой части паствы и нанести удар по авторитету Синода среди практикующих верующих, — написал политолог в Telegram-канале.

Фото: ssu.gov.ua Сотрудники СБУ заходят в Киево-Печерскую лавру УПЦ для проведения обыска

Встречается у экспертов и более радикальное мнение: Киев пытается полностью запретить в стране все религиозные структуры, связанные с православием, оставив лишь квазиправославные и униатские организации. Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов утверждает, что именно на это направлен законопроект фракции «Европейская солидарность».

В Киеве добиваются полного уничтожения УПЦ путём её объединения с Православной церковью Украины (ПЦУ, создана в 2018 году. — NEWS.ru) и греко-католиками. То есть получится структура не православная, а униатская. Есть сведения из наших украинских источников, что власти делают всё для того, чтобы 25 декабря в Киево-Печерской лавре уже отпраздновали Рождество по католическому календарю. Законопроект должен пройти все стадии принятия к 29 декабря. Представители ПЦУ уже заявили, что это будет важный символический шаг по приобщению Украины к «западной цивилизации». В начале 2023 года папа римский намерен посетить Украину. К его визиту вся религиозная площадка здесь должна быть зачищена. Это означает полный конец православия на Украине с далеко идущими политическими последствиями, — заявил Фролов NEWS.ru.

Эксперты говорят о постепенном поглощении ПЦУ приходов «московской» УПЦ. С февраля нынешнего года о переходе в «киевскую церковь» объявили уже почти 250 приходов. Мало кто сомневается на Украине, что законопроект фракции «Европейская солидарность» Верховной рады будет принят в сжатые сроки. Это значит, что почти все оставшиеся приходы УПЦ Московской патриархии в один день окажутся в лоне ПЦУ, которая признана патриархом Константинопольским Варфоломеем четыре года назад автокефальной. Помешать сегодня этому процессу в Киеве никто не в состоянии.