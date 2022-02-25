Представители ЛНР: ВС Украины оставили станицу Луганскую без боя

Украинские военные покинули станицу Луганскую без боя, об этом сообщил главный редактор Луганскинформцентра Сергей Мешковой. Сообщается, что ополченцы установили Флаг ЛНР на КПП около станицы.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР, которые первыми вошли в Станицу Луганскую, сообщили, что киевские силовики сдали Станицу без боя, — сказал он.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, среди них 14 аэродромов.
Он добавил, что было сбито семь боевых самолётов ВСУ, семь вертолётов, девять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. А силы Военно-морского флота России уничтожили восемь военных катеров Украины.