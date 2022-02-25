Представители ЛНР: ВС Украины оставили станицу Луганскую без боя

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Офицер запаса Управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов дал совет украинским военным не затягивать и сдаваться российским войскам, пока не подошло ополчение ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости.

Тем, кто сдастся и сложит оружие, будет так, как ему гарантировали наш Верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть...