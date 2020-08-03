В Минске заявили об отсутствии запросов от Киева по задержанным россиянам

https://static.news.ru/photo/13081588-d599-11ea-96a5-fa163e074e61_660.jpg Здание министерства иностранных дел Фото: МИД Беларуси/facebook.com

Украинская Генпрокуратура не направляла Белоруссии каких-либо ходатайств по поводу задержанных на территории республики россиян.

Ранее Белоруссия передала Украине список задержанных под Минском россиян, которые якобы прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед выборами. Как сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, украинские правоохранители проверят, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.

Каких-либо ходатайств в отношении задержанных на территории Беларуси сотрудников ЧВК «Вагнер» пока к нам не поступало, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Белоруссии.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Как сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами.