В Минске начались перебои со связью на фоне акций протестов

В белорусской столице фиксируются перебои в работе мобильного Интернета в связи с проходящими в Минске демонстрациями сторонников оппозиции.
Оператор связи A1 подтвердил информацию, что поступало распоряжение от властей города снизить пропускную способность сетей,
В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного Интернета. Выполнение данного требования ведёт к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, — сообщила пресс-служба A1.
Ранее NEWS.ru писал, что в центре Минска начались задержания протестующих. 4 октября в город были стянуты большие группы силовиков на грузовиках и автобусах, они сосредоточены в местах наибольшего скопления протестующих. На прилегающих улицах стоят автозаки и водомёты, также в городе были замечены не менее десяти БТР.
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.
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