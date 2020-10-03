В Минске начались перебои со связью на фоне акций протестов

https://static.news.ru/photo/9e9cb560-063e-11eb-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В белорусской столице фиксируются перебои в работе мобильного Интернета в связи с проходящими в Минске демонстрациями сторонников оппозиции.

Оператор связи A1 подтвердил информацию, что поступало распоряжение от властей города снизить пропускную способность сетей, сообщает РЕН ТВ.

В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного Интернета. Выполнение данного требования ведёт к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, — сообщила пресс-служба A1.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Минска начались задержания протестующих. 4 октября в город были стянуты большие группы силовиков на грузовиках и автобусах, они сосредоточены в местах наибольшего скопления протестующих. На прилегающих улицах стоят автозаки и водомёты, также в городе были замечены не менее десяти БТР.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.