Украинского олигарха лишили гражданства из-за Израиля Верховный суд Украины подтвердил лишение гражданства Коломойского

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Игорь Коломойский

Верховный суд Украины подтвердил законность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило «Зеркало недели». Причиной такого решения стало наличие у предпринимателя израильского гражданства, что противоречит украинскому законодательству.

Коломойский пытался обжаловать лишение гражданства, однако суд отклонил его апелляцию, указав на отсутствие попыток отказаться от иностранного паспорта после изменения законов в 2001 году. Также он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского в 2019 году, однако в 2022 году утратил гражданство Украины по решению главы государства.

Ранее на Украине миграционная служба аннулировала как внутренний, так и заграничный паспорт бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого. В связи с этим рассмотрение его дела отложили. Причины аннулирования документов Тупицкого неизвестны. Адвокат бывшего судьи Максима Бахарева сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность восстановления его паспортов.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев призвал как можно скорее изъять в пользу России имущество экс-президента Украины Петра Порошенко и олигарха Игоря Коломойского на территории страны. Политик убежден, что это давно нужно было сделать, поскольку оба финансировали боевые действия ВСУ против жителей Донбасса с 2014 года.