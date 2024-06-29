Украинская армия стягивает силы к границам Белоруссии Полковник Лукашевич: ВСУ стягивают к границам Белоруссии войска и технику

Фото: МО Украины

Владимир Зеленский

На белорусско-украинской границе нарастает напряженность, заявил заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич. По его данным, ВСУ стягивают к границе войска и военную технику. Заявление полковника опубликовало Минобороны РБ.

У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника, — сказал Лукашевич.

По словам полковника, ему достоверно известно, что ВСУ оборудовали проходы в ряде минно-взрывных заграждений. Лукашевич допустил, что таким образом украинская армия создает для себя возможности проникнуть на территорию Беларуссии.

Кроме того, мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты, — добавил Лукашевич.

Полковник отметил, что сейчас подразделения сил специальных операций страны работают совместно с пограничниками. В и задачу входят поисковые действия, объяснил Лукашевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир на Украине возможен «уже завтра», если этого захотят в США. Однако белорусский лидер отметил, что американцам этого не надо.

По его словам, «россияне не хотят этой войны», но американская сторона стремится «утопить Россию в этом противодействии». Суть политики США белорусский лидер видит в том, чтобы занять РФ противостоянием с Украиной и «в одиночку» разобраться с Китаем.