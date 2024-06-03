Лукашенко назвал одно условие для установления мира на Украине Лукашенко: мир на Украине будет уже завтра, если на это пойдут США

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Мир на Украине возможен уже завтра, если этого захотят в США, заявил по итогам переговоров с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило агентство БелТА. Однако белорусский лидер отметил, что американцам этого не надо.

Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав, — сказал Лукашенко.

По его словам, «россияне не хотят этой войны», но «американцы хотят утопить Россию в этом противодействии». Суть политики США белорусский лидер видит в том, чтобы занять РФ противостоянием с Украиной и «в одиночку» разобраться с Китаем.

Лукашенко также назвал Россию братской и союзной для Белоруссии страной, с которой у Минска есть совместная военная группировка. Он отметил, что действовал «согласно всем юридически подписанным договорам», о чем знали на Западе.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил уверенность в том, что военно-промышленный комплекс Белоруссии поможет России в зоне спецоперации. Специалист считает, что напрямую военные подразделения государства не будут задействованы, так как СВО является российской.