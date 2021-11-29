Украинцы устроили эротические танцы в День памяти жертв голодомора

В украинском Львове местные блогеры устроили эротические танцы на вечеринке, которая прошла в День памяти жертв голодомора. Празднество в Доме учёных было организовано в честь дня рождения блогера-миллионника Александра Залиско, сообщил Telegram-канал «Политика Страны». При этом организаторы о совпадении дат были в курсе.

Залиско отметил свой день рождения 27 ноября. Гости веселились в одном из залов памятника архитектуры, Дома учёных. На этом месте проходили съёмки советского телефильма «Д’Артаньян и три мушкетёра». Танцующих в историческом месте гостей блогера развлекал диджей с ангельскими крыльями, а также несколько девушек в откровенных костюмах.

По некоторым данным, украинские блогеры знали о совпадении дат. Например, один из приглашённых сделал подпись к фотографии с угощениями со словами «голодная блогерская тусовка». Сам виновник торжества также заявил, что не планировал переносить свой праздник на другой день. Он ответил на обвинения в свой адрес на странице в Instagram, назвав их «лицемерием». При этом празднество охарактеризовал как «самую грандиозную вечеринку года».

День памяти жертв голодомора отмечается на Украине с 1998 года. В его рамках по традиции проходит минута молчания, у памятников умершим от голода людям участники акций зажигают свечи. При этом украинские власти периодически придают дате политический оттенок, называя голод 1932–1933 годов «геноцидом украинского народа».

Ранее сообщалось, что в Киеве пожилой мужчина собрал еду, оставленную людьми у мемориала в знак памяти о жертвах голодомора, — яблоки и кусок хлеба — и съел её.