Тихановская ответила на слова Лукашенко о «несчастных девчонках»

https://static.news.ru/photo/e9bf63ce-d72e-11ea-8085-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Светлана Тихановская/facebook.com

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что она и её соратницы являются «тремя несчастными девчонками».

Ранее Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту упомянул совместное заявление штабов оппозиционных кандидатов, решивших поддержать на выборах 9 августа Светлану Тихановскую. Речь идёт о самой Тихановской, жене Валерия Цепкало Веронике и главе штаба Виктора Барбарико Марии Колесниковой. Глава государства назвал их несчастными девчонками, которые ничего не понимают в политике.

О том, что три девчонки, ну не соврал же... Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин, — отметила политик.

Тихановская добавила, что не смотрела полностью выступление действующего главы государства, но с высказыванием о себе она ознакомилась, сообщает РБК.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Как писал NEWS.ru ранее, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране.